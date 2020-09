Grandes processos

O processo Lex é um dos tais demasiado grandes, para imaginarmos os juízes a lê-los completamente, e a considerarem seriamente muitas condenações.

Já bem basta as dúvidas que muitos juízes nos levantam, e a desgraça da Justiça portuguesa.

Para além dos 3 juízes sonoros, e do presidente do Benfica, inclui ainda todos os restantes acusados mais ou menos conhecidos. Os acusadores têm agora os seus minutos de fama, de glória, e de elogios. Haverá contudo as acusações devidas? Não digo as que ficam no ar, e depois muitas vezes bem arreigadas nas mentes mais volúveis para a vida. Era preferível que não fosse assim, por causa dos inocentes.

Eu prefiro processos mais pequenos, e mais eficazes.