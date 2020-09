Efemérides de 24 de setembro

787 Iniciou-se há 1.233 anos o Segundo Concílio de Niceia (7º Ecuménico do cristianismo, último a ser reconhecido pelas Igrejas romana e ortodoxa, que durou até 13 de Outubro seguinte), para debater questão das Imagens não aceites pelos imperadores bizantinos.

1731 O Vaticano, governado pelo Papa italiano Clemente XII (1652-1740, entronizado em 1730) concedeu há 289 anos o cardinalato ao núncio de Lisboa (questão que azedava as relações entre Lisboa e a Santa Sé).

1961 Criado há 59 anos em Lisboa o Totobola, o primeiro jogo de apostas mútuas português.

1999 O então secretário de Estado da Cooperação, Luís Amado, foi o primeiro governante português a visitar há 21 anos Timor-Leste em mais de duas décadas.

2008 Um dos projetos portugueses apresentados no Concurso Europeu de Jovens Cientistas (muito antes de Greta Thurnberg), em Copenhaga, da autoria de três alunos, de Ovar e Arouca, conquistou há 12 anos um dos Prémios Especiais da competição, alusivo às alterações climáticas.

2009 O Conselho de Segurança da ONU aprovou por unanimidade há 11 anos a resolução que visava a eliminação das armas nucleares de todo o mundo.

2017 A chanceler democrata cristã Angela Merkel venceu há 3 anos as suas últimas eleições legislativas na Alemanha, embora com um aumento espectacular (mais contido ainda assim do que previam algumas sondagens) do partido Alternativa para a Alemanha, de extrema-direita.