Equipas que vão a casa de famílias com covid-19 alargadas a mais três concelhos

Mais três concelhos da região de Lisboa vão passar a ter no terreno equipas multidisciplinares de intervenção para a covid-19, as equipas que juntam elementos da saúde, segurança social e proteção civil e que vão a casa de pessoas infectadas com covid-19 para perceber se o agregado familiar tem condições para cumprir o isolamento e se são necessários apoios. As equipas arrancaram em junho nas freguesias em estado de calamidade na Área Metropolitana de Lisboa e foram alargadas em agosto à margem sul, aos concelhos de Almada, Seixal, Barreiro e Setúbal. Agora serão implementadas nos concelhos de Palmela, Sesimbra e Oeiras, noticia hoje o Público.

Desde o final de junho estas equipas contactaram 12.837 pessoas, 500 na última semana. Em julho, o SOL acompanhou uma das equipas na linha de Sintra. Pedido de apoio para pagar contas após semanas sem poder trabalhar no caso de pessoas com vínculos precários, conselhos para separar familiares infectados e não infectados em casas pequenas, barreiras linguísticas, os olhares dos vizinhos e doentes que não estavam na morada no sistema foram algumas das realidades encontradas numa manhã de intervenção.

O novo delegado regional de saúde de Lisboa e Vale do Tejo, António Carlos Silva, até aqui delegado de saúde na Amadora, adianta ainda ao Público que também vão ser reforçadas as equipas que fazem inquéritos epidemiológicos.