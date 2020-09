Julie Sergeant fala abertamente sobre vida sexual: "Homem ou mulher? Desde que seja bom, tanto me faz"

Julie Sergeant foi uma dos vários convidados do novo programa de Cristina Ferreira, na TVI. A atriz, juntamente com a colega de profissão Leonor Seixas e a sexóloga Tânia Graças, marcaram presença no formato para falarem abertamente sobre sexo, e acabou por confessar que já manteve uma relação com uma mulher.

Divorciada do ator brasileiro Cassiano Carneiro, com quem esteve 15 anos, Julie confessou que vive de forma intensa a sua vida sexual."Hoje em dia sim, sou uma mulher que sabe muito bem fazer sexo. Sei usar as mãos, sei usar a boca, sei usar tudo o que Deus Nosso Senhor me deu. É como os utensílios de cozinha: tudo tem uma função", começou por dizer.

"Até me casar e até estar junta 15 anos com a mesma pessoa, eu fiz sexo de várias maneiras. Umas era com amor, outras era com tesão, outras era porque me estava a apetecer", afirmou.

A atriz acabou então por confessar que já manteve uma relação com uma mulher, de quem gostou “muito”.

“Acho que se gosta das pessoas. Já vivi com uma mulher e foi muito bom, gostei muito dela”, confessou. “Ainda hoje, se ela quisesse fazia-lhe um rancho de filhos, mas ela não quer... Se prefiro um homem ou uma mulher? Desde que seja bom, desde que me interesse intelectualmente, desde que me excite a cabeça, tanto me faz”, realçou.