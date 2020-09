Emma Stone terá casado em segredo com Dave McCary

O casal terá sido visto a passear com anéis no dedo semelhantes a alianças.

A atriz vencedora do Óscar pelo filme ‘La La Land’ devia ter casado em março com o companheiro Dave McCary, comediante e escritor, mas por causa da pandemia a cerimónia acabou por não acontecer quando era suposto.

Agora, segundo a Page Six, o casal foi visto a passear esta semana com anéis semelhantes, muito parecidos a uma aliança de casamento. A atriz e o comediante estão juntos desde 2017 e Dave anunciou o noivado em dezembro de 2019 através do Instagram.