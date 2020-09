Prolongado Estado de Contingência no país até 14 de outubro

O Governo prolongou, esta quinta-feira, o período do estado de contingência no país até dia 14 de outubro. A decisão foi anunciada após reunião do Conselho de Ministros.

"O Conselho de Ministros aprovou hoje a resolução que prorroga a declaração da situação de contingência em todo o território nacional, no âmbito da pandemia da doença Covid-19, até às 23h59 do dia 14 de outubro de 2020", lê-se em comunicado.

Já depois da reunião, também a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, falou sobre o prolongamento da situação de contingência e adiantou que esta será reavaliada pelo Executivo dentro de duas semanas. Espera-se que nessa altura exista já uma análise mais aprofundada acerca do impacto das primeiras semanas de aulas no país.

Desta forma, as medidas que estiveram em vigor nos passados 15 dias vão manter-se.