Foram apreendidos 324 mil preservativos usados que estavam a ser limpos para serem reutilizados

Os preservativos eram distribuídos a hotéis e mercados no Vietname.

Foram apreendidos, no Vietname, 324 mil preservativos prontos a serem reciclados, num armazém gerido por uma mulher que, perante as autoridades, disse que tinha vindo a receber os preservativos de uma pessoa desconhecida uma vez por mês.

Segundo o site de notícias vietnamita VN Explorer citado pelo jornal britânico Mail Online, os trabalhadores do armazém , em Binh Duong, no sul do país, estavam encarregues de limpar, secar, voltar a dar forma aos preservativos e depois empacotá-los outra vez para os revenderem nomeadamente a mercados e hotéis.

A dona, Pham Thi Thanh Ngoc, foi detida e o material vai ser destruído por ser considerado perigoso.