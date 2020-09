Número de casos positivos associados ao lar de Ourique sobe para 45

Foi confirmado mais um caso do novo coronavírus associado ao lar no concelho de Ourique, no Alentejo, elevando assim o número de pessoas infetadas para 45.

O caso confirmado mais recente é o de uma mulher que pertence a uma família de seis pessoas, todas infetadas com covid-19. O resultado do primeiro teste de despiste foi negativo, no entanto o segundo teste acabou por ser positivo. Apesar de ter sido avisada sobre o risco de poder vir a contrair a infeção, a mulher decidiu ficar junto dos dois filhos crianças, que estão infetados, de acordo com o presidente do município, Marcelo Guerreiro.

Existem, no total, 14 utentes infetados e 13 funcionários. Foram ainda detetados 18 casos de infeção de contactos próximos dos funcionários, entre os quais estão dois bebés, um de 11 meses e outro de dois anos.

Do total de infetados, três estão internados no hospital de Beja: um idoso, de 95 anos, uma funcionária do lar, de 65 anos, e uma utente de 85 anos. O idoso e a utente estão "estáveis" mas a funcionária está na Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente do hospital de Beja, de acordo com declarações de um membro da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) á Lusa.

Os restantes 13 utentes infetados continuam no lar, sendo que os três utentes que testaram negativo foram transferidos para uma residência do município. Os restantes casos positivos - 12 funcionários e 17 contactos - encontram-se a cumprir isolamento nas suas casas e estão a ser acompanhados pelas autoridades de saúde.