Príncipe Harry confessa restrição dos membros da realeza

O príncipe Harry fez, esta terça-feira, a sua primeira aparição pública desde que se mudou para os Estados Unidos, num vídeo para o Time100, ao lado de Meghan Markle. O casal aproveitou a oportunidade para apelar ao voto nas eleições presidenciais norte-americanas, marcadas para o dia 3 de novembro.

O duque de Sussex acabou ainda por revelar uma curiosidade interessante com o público: nunca votou na sua vida. "Nestas eleições não vou poder votar aqui nos Estados Unidos. Mas o que muitos de vocês não sabem é que nunca pude votar no Reino Unido em toda a minha vida", afirmou Harry.

De acordo com a revista Hello, nenhum membro da realeza tem permissão para votar. As regras do protocolo da Casa Real afirmam expressamente que nenhum membro da família Real se deve envolver no mundo político.