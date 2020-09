Reino Unido regista maior número de casos diários de covid-19 de sempre

No total, já foram infetadas 416.363 pessoas no país desde o início da pandemia.

Nas últimas 24 horas foram confirmados 6.634 casos de covid-19 no Reino Unido. Este número representa o maior registo de casos diários do novo coronavírus no país. No total, já foram infetadas 416.363 pessoas desde o início da pandemia no país.

Foram ainda registados mais 40 óbitos desde ontem. Já morreram 41.902 pessoas infetadas com o novo vírus no Reino Unido.

Recorde-se que, esta terça-feira, o primeiro-ministro, Boris Johnson, anunciou novas restrições para controlar a propagação do contágio de covid-19. Agora são permitidas apenas 15 pessoas em casamentos - antes eram 30 -, não é permitido praticar desportos coletivos em pavilhões ou espaços fechados, o teletrabalho voltou a ser o método preferencial, sempre que o emprego assim o permita, e o regresso dos adeptos aos estádios, previsto para dia 1 de outubro, voltou também a ser adiado.