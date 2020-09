França atinge maior número de casos diários de covid-19 de sempre

O Reino Unido também atingiu um recorde de casos diários do novo coronavírus esta quinta-feira.

Nas últimas 24 horas foram registados mais 16.096 mil novos casos de covid-19 em França. Este número representa o maior registo de casos diários do novo coronavírus no país de sempre. Segundo as autoridades de saúde francesas, já foram infetadas 497.237 pessoas em França.

Foram ainda confirmadas mais 52 vítimas mortais relacionadas com o novo coronavírus desde ontem. Desde o início da pandemia, 31.512 morreram infetadas com covid-19 no país liderado por Emmanuel Macron.

Os focos de contaminação no país continuam também a aumentar em França. Só nas últimas 24 horas foram identificados 95 novos focos. No total existem 1.091 focos de contaminação em todo o país.

Este novo recorde de casos diários de covid-19 em França ocorreu no mesmo dia em que o Reino Unido registou um fenómeno idêntico, com 6.634 novas infeções por coronavirus nas últimas 24 horas, também um novo recorde diário no país.