Autoeuropa confirma que não vai renovar contrato a 120 trabalhadores

A administração da fábrica de automóveis Volkswagen Autoeuropa, em Palmela, voltou a afirmar, esta quinta-feira, a intenção de não renovar os contratos a termo de 120 trabalhadores ligados à produção dos veículos MPV (Multi-Purpose Vehicle), algo que, segundo o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Sul (SITE-SUL), "não faz qualquer sentido" e que existem "alternativas".

"A Autoeuropa reafirmou a intenção de não renovar os contratos com os 120 trabalhadores e nós, mais uma vez, reafirmámos que isso não faz qualquer sentido e que, na nossa opinião, havia alternativas para recolocar estes trabalhadores em outras áreas na fábrica", afirmou o dirigente do SITE-SUL, Eduardo Florindo, depois de se ter reunido com a administração da fábrica de automóveis.

A justificação da fábrica é a redução da produção da carrinha MPV, Volkswagen Sharan [de 160 para 30 unidades por dia], no entanto, apesar de existir aumento na produção de outros automóveis, como o T-Roc, "a empresa alega que este veículo tem menos mão-de-obra do que os MPV”, acrescentou o responsável, que diz não ter em ideia nenhuma forma de evitar a dispensa dos 120 colaboradores.

Apesar de ter confirmado que não irá renovar 120 contratos, a administração da fábrica não mencionou datas mas, segundo Florindo, não deve acontecer até ao final do ano.