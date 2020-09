José Mourinho realiza sonho de pai de jornalista | VÍDEO

No final da conferência, um jornalista macedónio mostrou-se incomodado por não ter tido oportunidade de falar com Mourinho durante uma conferência de imprensa e o treinador decidiu voltar atrás para ouvir mais uma pergunta, que apesar de não estar relacionada com o jogo foi uma das mais emocionantes que Mourinhou ouviu na sua carreira.

José Mourinho foi protagonista de uma história que está a emocionar a internet. Durante uma conferência de imprensa de antevisão sobre o jogo do Tottenham contra o Shkëndija, na Macedónia, um jornalista fez um pedido ao técnico português, que o deixou visivelmente emocionado.

No final da conferência, um jornalista macedónio mostrou-se incomodado por não ter tido oportunidade de falar com Mourinho durante uma conferência de imprensa e o treinador decidiu voltar atrás para ouvir mais uma pergunta, que apesar de não estar relacionada com o jogo foi uma das mais emocionantes que Mourinhou ouviu na sua carreira.

“Tenho de lhe perguntar uma coisa em nome do meu pai. Antes de mais, cumprimentos em nome dele, ainda que ele agora esteja no céu. Um dia, numa altura em que já estava muito doente, ele disse-me que se algum dia tivesse a hipótese de falar consigo tinha de pedir uma fotografia. Porque ele criou-me como o José treina as suas equipas. Psicologicamente e na forma de ganhar e perder, qualquer coisa. Ele tinha um respeito enorme por si. E se me permitir que tire uma fotografia consigo, vou emoldurá-la e colocá-la na campa dele. Por isso, se o jogo correr bem para si e para a sua equipa, permite-me isso?”, perguntou o jornalista Igor Aleksandrovic,

Emocionado, Mourinho respondeu de imediato e disse que "a fotografia não tem nada a ver com o resultado" e garantiu que iria tirá-la. "Se puderes ir ter connosco antes do jogo ou ir ter ao hotel, pode ser mais fácil. Se for depois do jogo, é depois do jogo. Mas não tem nada a ver com o resultado. É um prazer meu tirar essa fotografia contigo e honrar o teu pai por ter esses sentimentos tão fortes em relação a mim. Não mereço isso. Mas muito obrigado”, terminou o técnico.

O sonho do pai de Igor Aleksandrovic realizou-se e o Tottenham partilhou a fotografia de José Mourinho ao lado do jornalista macedónio nas redes sociais.