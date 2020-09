Sporting e Rio Ave garantem playoff da Liga Europa

O Sporting e o Ro Ave garantiram esta quinta-feira presença no playoff da Liga Europa após terem vencido os respetivos desafios da terceira pré-eliminatória.

Em Alvalade, os leões venceram os escoceses do Aberdeen, com golo de Tiago Tomás, aos 7 minutos.

Este foi o primeiro jogo do clube de Alvalade na época 2020/21, depois de ter falhado o arranque na Liga portuguesa, frente ao Gil Vicente após o surto de covid-19 detetado nas duas equipas.

Recorde-se que o conjunto verde-e-branco apresentou-se desfalcado esta noite, uma vez que apresenta 9 jogadores infetados com o coronavírus. Também o treinador Rúben Amorim não marcou presença no banco, uma vez que também se encontra a recuperar da doença.

No playoff de acesso à fase de grupos os leões vão defrontar o LASK Linz, também em Alvalade (1 de outubro).

Antes deste jogo, o Sporting vai fazer a estreia na Liga, na Capital do Móvel, ante o Paços de Ferreira, agendada para domingo.

Também o Rio Ave seguiu em frente na segunda prova da UEFA após bater os turcos do Besiktas nas grandes penalidades, depois do 1-1 verificado no tempo regulamentar.

Em Istambul, a equipa turca adiantou-se no marcador aos 15 minutos, com um golo do avançado Guven Yalcin, com o Rio Ave a conseguir chegar ao empate aos 85 minutos, por intermédio de Bruno Moreira.

No playoff de acesso à fase final da Liga Europa, o Rio Ave vai defrontar o AC Milan de Ibrahimovic e do português Rafael Leão.

Recorde-se que este é já o segundo desafio que os vilacondenses ultrapassam na prova europeia, depois da vitória ante o Borac, na segunda pré-eliminatória.