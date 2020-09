Bayern vence Sevilha e conquista Supertaça Europeia

O Bayern Munique venceu (2-1) na noite desta quinta-feira o Sevilha e conquistou a Supertaça Europeia.

Em Budapeste, os espanhóis entraram a vencer, com golo de Lucas Ocampos, de grande penalidade, aos 13 minutos.

Ainda antes do intervalo, Goretzka devolveu a igualdade ao marcador, aos 34 minutos.

O jogo só ficou resolvido no prolongamento, com golo de Javi Martínez, no minuto 104. Martínez fez o 2-1 final de cabeça, poucos minutos depois de ter entrado em campo (aos 99’).

Os bávaros conquistam o troféu pela segunda vez na história, depois do triunfo de 2013, quando venceram o Chelsea nas grandes penalidades.