Efemérides de 25 de Setembro de 2020

1513 O explorador espanhol Vasco Núñez de Balboa (1475-1519) ‘descobriu’ (foi o 1º europeu a avistar) há 507 anos o Oceano Pacífico – acabando afogado em dívidas, e executado por traição, no Panamá, então colónia espanhola.

1690 Foi publicado há 330 anos o primeiro jornal de várias páginas impresso nas colónias americanas, o polémico Public Ocurrences (perseguido pelo Governo colonial inglês), em Boston.

1789 Foram aprovadas há 231 anos as primeiras 10 emendas à Constituição dos EUA, The Bill of Rights, pouco depois de entrar em vigor (cujo grande debate se dera nos 2 anos anteriores, 87 e 88).

1864 Foi fundada, em Londres, há 156 anos. a Associação Internacional de Trabalhadores, ou Primeira Internacional.

1933 Foi criado há 87 anos o Secretariado de Propaganda Nacional salazarista, sob a direção de António Ferro, como instrumento coordenador da propaganda da ditadura do Estado Novo.

1964 No âmbito da Guerra Colonial portuguesa, começou há 56 anos o conflito em Moçambique (3 depois de estalar em Angola), vindo o cessar fogo a ser assinado só depois da Revolução do 25 de Abril de 74, e a independência a ser reconhecida em 1975, no mesmo dia em que se iniciou a insurreição geral.

1975 Para retirar poderes ao COPCON de Otelo, Comando Operacional do Continente, na continuação do Verão Quente de 1975, o VI Governo Provisório criou há 45 anos o AMI, Agrupamento Militar de Intervenção.

1993 O primeiro satélite português, o PoSAT I (categoria dos microssatélites, com projecto desenvolvido por várias Universidades e empresas nacionais, embora construído no Surrey, Inglaterra), foi lançado há 27 anos na Guiana Francesa, pelo foguetão Arianne 4 – e embora devesse estar activo até 2043, encontra-se à deriva desde 2006, devendo desintegrar-se ao colidir com a atmosfera terrestre.

1999 Os militares indonésios começaram a abandonar Timor-Leste há 21 anos, no dia a seguir à visita ao território do secretário de Estado português Luís Amado, e muito antes da sua independência (em Maio de 2002).

2015 Teve lugar há 5 anos o processo de dissolução do BES.

2019 Foi nomeada há 1 ano a búlgara Kristalina Georgieva, nova directora do FMI, em substituição da francesa Christine Lagarde 8entretanto enviada para o BCE.