José Eduardo Moniz de saída da TVI e do Benfica

José Eduardo Moniz está de saída da TVI e direção do Benfica. O antigo diretor-geral do canal de Queluz de Baixo vai deixar de ser consultor da produtora Plural, cargo que tinha voltado a exercer no último ano. Moniz tinha renovado contrato com a estação televisiva nos últimos dias de Rosa Cullell como administradora da Media Capital. O ainda consultor para a Ficção e Entretenimento da TVI vai também deixar o Benfica, onde é vice-presidente e administrador da SAD. Aos 68 anos, Moniz vai envolver-se na criação e produção de conteúdos em mercados fora de Portugal, para canais por cabo e plataformas de streaming, em associação com autores e produtores internacionais.

José Eduardo Moniz havia já deixado em março último o cargo de consultor da rede televisiva Bandeirantes, do Brasil. Moniz colaborou com a Band, como também é conhecida a Bandeirantes, desde novembro de 2019, e já era considerado o braço-direito de Johnny Saad, presidente do grupo brasileiro.

Com mais de três décadas de televisão no currículo, José Eduardo Moniz tinha sido chamado para ter um papel decisivo na programação para 2020, de modo a recolocar a Bandeirantes no topo do mercado brasileiro. O grupo tinha vindo a perder terreno desde 2014, quando o setor entrou em crise.