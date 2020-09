Recuperado carro usado em assalto e em fuga à polícia que resultou na morte de uma mulher

A PSP recuperou, esta madrugada, o carro utilizado no assalto que resultou na morte de uma mulher durante uma perseguição policial, em São João da Madeira, na quinta-feira.

O veículo foi recuperado na Rua da Bica Velha, no Porto, às 1h50 horas, segundo PSP. O suspeito continua em fuga.

Recorde-se que a jovem terá sido baleada durante uma perseguição policial após um assalto.

A mulher acabou por morrer no hospital. Tinha dois ferimentos de bala – um no peito e outro que terá sido apenas de ‘raspão’ – e foi atirada do carro em plena perseguição supostamente pelo parceiro, junto à porta do hospital.