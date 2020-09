Número de novos casos é o quarto mais alto desde o início da pandemia

Confirmados mais 899 contágios e cinco óbitos. Número de internados continua a disparar: 624 pessoas estão no hospital devido à covid-19

O boletim da Direção-Geral da Saúde apresentado, esta sexta-feira, revela que foram confirmados 899 contágios nas últimas 24 horas em Portugal. Este é assim o quarto registo diário mais alto desde o início da pandemia, apenas atrás de 10 de abril com 1.516 infetados, 31 de março com 1.035 e 28 de março com 902.

Os novos dados dão também conta de mais cinco óbitos, associados à doença, e que mais 36 doentes foram internados. Assim, no total somam 72.055 casos confirmados, dos quais 1.936 pessoas morreram, 47.003 recuperaram e 624 continuam internadas.

Dos novos casos, 505 foram diagnosticados na região de Lisboa, o Norte registou 263, a região Centro 52 casos, o Alentejo mais 30 e o Algarve mais 47. Nos Açores há mais dois casos e não foi registado qualquer caso na Madeira.

Destaque paro o número de internados que continua a disparar, estando hoje mais 36 pessoas internadas do que ontem, num total de 634, das quais 86 – mais uma do que no balanço anterior – se encontram nos cuidados intensivos.

Por outro lado, o número de recuperados também continua a subir, atualmente mais de 47 mil pessoas já não têm a doença ativa. Só nas últimas 24 horas foram dadas como curadas mais 327.

Neste momento, há 23.116 casos ativos de infeção e as autoridades de saúde têm 42.785 contactos em vigilância.