Jair Bolsonaro fez cirurgia para retirar cálculo da bexiga e encontra-se "estável"

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi submetido, esta sexta-feira, a uma cirurgia para retirar um cálculo da bexiga, condição também conhecida como "pedra" na bexiga, num hospital no estado de São Paulo. De acordo com uma nota do Governo brasileiro, o chefe de Estado encontra-se "estável", "o procedimento foi realizado sem intercorrências" e "o cálculo foi totalmente removido".

De acordo com o comunicado, o Presidente está "afebril e sem dor". Esta é a sexta vez, no espaço de dois anos, que Bolsonaro realiza uma cirurgia. Destas, quatro intervenções estão relacionadas com o esfaqueamento de que Bolsonaro foi alvo durante a campanha eleitoral de 2018.