Pj detém homem e duas mulheres por abuso sexual de menina de 6 anos

As duas mulheres, familiares da criança, estariam responsáveis por levar a menina até à residência do suspeito.

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou em comunicado, esta sexta-feira, que um homem e duas mulheres foram detidos por suspeitas de estarem envolvidos em crimes de abuso sexual de uma menor de 6 anos, em Faro.

As duas mulheres são familiares da menina e, segundo a PJ, favoreciam "encontros com o suspeito”, um homem de 47 anos. As autoridades conseguiram ainda “definir o local da ocorrência” – a residência do suspeito, onde a criança era “deixada por várias horas, desprotegida e exposta perante o agressor”, diz o comunicado.

A detenção foi feita após uma denúncia anónima. O suspeito trata-se de “um indivíduo conhecido e com antecedentes criminais pela prática de crimes da mesma natureza”.

Os detidos vão ser interrogados para a aplicação das medidas de coação esta sexta-feira.