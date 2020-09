Universidade de Aveiro é a melhor de Portugal, diz ranking europeu

O ranking europeu “Studocu World University” colocou a Universidade de Aveiro em primeiro lugar como a melhor universidade portuguesa, ficando no top 20 das melhores da Europa, no 17º lugar, num total de 563 instituições.

Este ranking é elaborado com base na avaliação de 45 mil estudantes e diplomados em relação a 15 tópicos, como as oportunidades de emprego, a oferta de atividades desportivas e culturais, a qualidade dos cursos e as instalações.

O vice-reitor da Universidade de Aveiro, Luís Castro, escreveu no site da instituição que obteve uma "pontuação muito alta” relativamente à qualidade de vida, alojamentos, desporto, alimentação, qualidade dos cursos, instalações e acessibilidade. "É com satisfação que a Universidade de Aveiro se vê qualificada na 17º posição a nível europeu e obtém a primeira posição a nível nacional no ranking Studocu World University, que analisa, do ponto de vista dos estudantes, as diversas condições oferecidas pelas instituições de ensino superior", disse.

Em primeiro lugar do ranking europeu está a Glasgow Caledonian University. A nível nacional, neste ranking, nas primeiras cinco posições aparecem pela respetiva ordem a Universidade Nova de Lisboa (39º lugar europeu), Instituto Universitário de Lisboa (44º lugar europeu), Universidade do Minho (119º lugar europeu) e Universidade da Beira Interior (168º lugar europeu).