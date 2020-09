Número de infetados no Hospital de Beja sobe para 16

O número de profissionais de saúde infetados no Hospital de Beja subiu de seis para 16, anunciou a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA), esta sexta-feira.

Depois de terem sido detetados seis casos de covid-19 no bloco operatório do hospital foram realizados cerca de 100 testes a funcionários da unidade de saúde, dos quais 16 obtiveram resultado positivo e um foi inconclusivo. As pessoas que contraíram o vírus são 10 enfermeiros, quatro assistentes operacionais, um técnico e um médico. Todos "estão em isolamento no domicílio" e apresentam "sintomas ligeiros" da doença.

O foco de infeção no Hospital de Beja levou as autoridades de saúde a adiar 20 cirurgias que "serão reagendadas logo que possível "como "medida de precaução", no entanto, a atividade cirúrgica de urgência no bloco operatório continua a funcionar e as pessoas devem continuar a dirigir-se ao hospital "com toda a confiança, mas respeitando e cumprindo as indicações dadas", apela a ULSBA.