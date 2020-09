Lisboa celebra a cultura indiana em Portugal com festival

Para celebrar o “enraizamento transcultural da cultura Indiana em Portugal”, a Câmara Municipal de Lisboa anunciou, em comunicado, que se vai realizar um festival com exposições, workshops, tertúlias, paletras, dança e mandala, entre outras atividades, nos dias 26 e 27 de setembro em diversos espaços em Lisboa.

O festival chama-se “Nosso Utsava”, traduzindo à letra para português “Ut” significa “retirar” e “Sava” significa “problemas”, e pode não ser preciso sair à rua para o visitar, uma vez que a organização tem preparadas várias atividades online. Esta iniciativa resultará da colaboração entre a autarquia de Lisboa, a junta de freguesia da Misericórdia e da Isha Artes, associação cultural que promove atividades interculturais entre a comunidade indiana a residir em Portugal.

A programação do evento pode ser consultada abaixo:

- Entre as 10h e as 20h nos dias 26 e 27 de setembro vai existir uma exposição de especiarias e de fotografias de dança indiana captadas por fotógrafos portugueses, no Espaço Cultural Mercês, que fica na rua Cecílio de Sousa, nº 94.

- No primeiro dia do festival, entre as 17h e as 18h, no mesmo local, haverá uma tertúlia sobre Ayurveda e os benefícios de várias especiarias ao vivo no Instagram da Isha Artes.

- No dia 26 de setembro, sábado, existirá um workshop de Mandalas das 10h às 13h na Sala Fernando Farinha, localizada na rua dos Cordeiros, nº 50. No mesmo lugar, mas à tarde entre as 15h e as 19h, segue-se um workshop de 3 formas de dança indiana. No dia seguinte, aqui, vão acontecer workshops de caligrafia Hindi, Sari e Henna entre as 14h e as 18h.

- Para ver a partir de casa, online, haverá um programa – Vak Patuta – a arte de usar a linguagem-tema: “Índia num minuto” -, onde participarão ilustres convidados para falarem das suas experiências na Índia.