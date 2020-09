A aberração da cotovelada

O aperto de mão, então, é outra coisa. Servia de corriqueiro cumprimento entre indivíduos do mesmo sexo ou mais cerimonioso se entre sexos diferentes, já que o beijo na mão de uma senhora (que não o era, porque as regras do cavalheirismo, da boa educação e da delicadeza, importavam que na realidade não houvesse contacto entre os lábios de quem cumprimentava e a pele de quem era cumprimentada – quando muito a mão enluvada era ligeiramente encostada à face) caiu em desuso e passou até a ser expressão de sexismo na mais moderna conceção das relações sociais

Tempos houve em que se faziam crónicas sobre o cumprimento com um, dois ou até três beijinhos.

Já eram.

A pandemia obrigou ao distanciamento e as novas regras de convivência social mudaram radicalmente.

Agora, o cumprimento faz-se com uma cotovelada ou juntar de punhos, que não substituem – jamais, como é óbvio – o tradicional passou bem.

O aperto de mão, então, é outra coisa. Servia de corriqueiro cumprimento entre indivíduos do mesmo sexo ou mais cerimonioso se entre sexos diferentes, já que o beijo na mão de uma senhora (que não o era, porque as regras do cavalheirismo, da boa educação e da delicadeza, importavam que na realidade não houvesse contacto entre os lábios de quem cumprimentava e a pele de quem era cumprimentada – quando muito a mão enluvada era ligeiramente encostada à face) caiu em desuso e passou até a ser expressão de sexismo na mais moderna conceção das relações sociais.

Quando ainda a pandemia era mero surto na China e nalguns outros países asiáticos e na Europa os diretores gerais da Saúde ainda acreditavam que o vírus não chegaria com todo o seu maléfico esplendor ao ocidente, já circulavam nas redes sociais inventivas novas formas de cumprimento – nomeadamente utilizando os pés em vez das mãos.

Mas as coisas evoluíram tão rapidamente que o cumprimento com uma cotovelada ou pelo toque entre punhos se impuseram de um dia para o outro, sem que alguém cuidasse de refletir sobre a estupidez da coisa, de ambas as coisas.

Que, na verdade, são mesmo estúpidas.

