Trânsfugas do Aliança abrem crise no Chega

Congresso do Chega mostrou um partido recheado de tensões. Guerras entre distritais explicam uma parte do problema. Nova direção tem dois antigos dirigentes do Aliança.

André Ventura foi reeleito com mais de 99% dos votos para a liderança do Chega, mas o congresso do partido, em Évora, foi tudo menos pacifico. A confusão total na aprovação da lista da direção nacional mostrou um partido com muitas tensões e com várias linhas que chocam entre si. O partido unido em torno do líder é o mesmo que se divide por razões ideológicas, mas também por guerras de poder e questões pessoais.

Só à terceira tentativa foi aprovada a nova direção nacional. As guerras entre distritais explicam uma parte do problema. O desagrado com alguns nomes da lista foi outra das motivações que levou a que 193 delegados tenham chumbado a lista. Os 183 que votaram a favor deixaram Ventura longe dos dois terços necessários. Na segunda votação, o drama repetiu-se com 219 votos favoráveis e 121 contra. À terceira, e depois o líder do Chega ameaçar demitir-se, a lista passou com 247 votos favoráveis e 26 contra (ou seja, com a esmagadora maioria dos contestatários a sairem da sala).

Ventura não cedeu nos nomes, mas ficaram evidentes as divisões no seio do partido. A rápida ascensão de alguns militantes vindos de outros partidos, como Tiago Sousa Dias, que transitou da Aliança para o Chega, foi um desses casos. Tiago Sousa Dias não só entrou para a direção como é o nome mais provável para ocupar o novo cargo de secretário-geral do Chega, apurou o SOL.

André Ventura não ignorou as guerras internas e fechou a convenção a garantir que não vai ceder a «jogos de bastidores», porque não quer ser «um partido como os outros em que jogadas de bastidores decidiam o poder interno». Ao SOL, o presidente do Chega admite que «as questões de natureza pessoal, local e distrital» influenciaram as votações. «Essas tensões estavam a prejudicar» o partido, disse.

No primeiro dia da convenção, o líder do Chega admitiu que o partido necessita de fazer mudanças para melhorar as relações entre a direção nacional e as secções distritais e futuros núcleos concelhios. A criação dos cargos de secretário-geral e de secretário-geral-adjunto visa colmatar as «falhas de comunicação».

