Os fanáticos de Maomé e os visionários da bola

1. O atentado de ontem em Paris, perto das antigas instalações do jornal satírico Charlie Hebdo, veio demonstrar ao mundo que não será a pandemia que irá travar os fanáticos islâmicos. Se não têm armas de fogo servem-se do que têm à mão, no caso algo semelhante a machados, para continuarem a sua política do medo. Numa altura em que a população mundial se debate com o pavor de contrair o coronavírus, os fanáticos do Estado Islâmico querem baralhar ainda mais a vida a quem não se verga à sua ditadura. O ataque não deverá deixar de ter em conta que os fanáticos que há uns anos entraram a matar nas instalações do Charlie Hebdo começaram a ser julgados na capital francesa.

Também o facto de o jornal satírico ter republicado os cartoons de Maomé poderá ter desencadeado o ataque. Mas será por causa de fanáticos que deveremos começar a fazer autocensura? Não creio.

2. Os estádios portugueses de futebol vão continuar às moscas, no que diz respeito a público, apesar dos apelos de alguns clubes. É tudo um pouco estranho, pois na Europa há decisões para todos os gostos. Ainda esta semana a final da Supertaça Europeia, realizada em Budapeste, teve cerca de 20 mil espetadores. O jogo entre o Bayern e o Sevilha realizou-se num dos países com mais novos casos de infeção, a Hungria, não se percebendo por isso a decisão da UEFA. Mas na Holanda, onde os estádios podem receber uma percentagem reduzida de adeptos, os governantes já ameaçaram voltar atrás se os espetadores não se mantiverem sentados e sem gritarem de alegria pelos golos da sua equipa ou pelos impropérios aos árbitros e adversários. Será essa uma equação possível?

