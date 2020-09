"A pandemia afetou mais os pobres, os velhos e os sem cultura"

O antigo ministro Marçal Grilo vai lançar o livro ‘Não tenham medo do futuro’, onde reflete sobre as novas oportunidades e desafios do país e deixa as suas ideias para o desenvolvimento de Portugal. Também fala nos obstáculos e na necessidade de haver estabilidade política. Mas a Educação não ficou esquecida e alerta para os riscos, resultado da pandemia.

Vai lançar um livro com um título curioso, ‘Não tenham medo do futuro’, acha que os portugueses estão com medo dos tempos que aí vêm?

Não são só os portugueses. O futuro é muito incerto, muito imprevisível. Percebo que haja um receio generalizado, mas não tem a ver apenas com a pandemia. A pandemia veio reforçar esta imprevisibilidade que já estava em marcha com o processo de mudança que estamos a assistir. Houve sempre mudanças, a diferença agora é que a mudança é muito rápida e os períodos de adaptação são muito curtos. Há uma grande dificuldade, sobretudo para quem pensa na educação dos mais novos, como é que os formamos. O que é preciso para enfrentar um mundo imprevisível? No fundo, a base do livro é essa, começa por descrever o processo rápido de mudança e o que pode eventualmente acontecer. Mas são tudo hipóteses. Não sabemos com que velocidade é que isso se vai processar, país a país, região a região, setor a setor, etc. O livro o que quer é dar uma resposta a isso. Qual é a resposta? Perante a imprevisibilidade tão grande, a única resposta é os miúdos terem uma grande formação de base.

Passa sempre pela formação?

Sim e interrogo que formação é que os miúdos devem ter. O que é isto de fazermos cidadãos, adultos, que sejam capazes de enfrentar um mundo imprevisível e cheio de incertezas. Assento a formação em três pilares essenciais: os conhecimentos numa perspetiva que aquilo que se pode aprender em termos de conhecimentos é uma infiníssima parte do conhecimento global. Não há um grande debate sobre que tipo de conhecimentos. As pessoas sabem que têm que dominar a língua materna, mais duas ou três línguas estrangeiras, têm que ter uma formação matemática que permita ter um raciocínio lógico. Mesmo as pessoas que não gostam de matemática, todos os dias usam-na. A matemática faz parte da vida e é, além disso, uma matéria muito estruturante do raciocínio. Depois, obviamente, as histórias e as geografias para sabermos o que é que somos, onde é que estamos, de onde é que vimos, o que é o planeta, enfim. As ciências experimentais, as biologias, físicas, químicas, música, artes plásticas, tudo isso faz parte dos conhecimentos e de algumas das capacidades que as pessoas devem ter para depois, por si só, poderem progredir. O segundo pilar, que é o das atitudes e dos comportamentos. É a responsabilidade, a iniciativa, a inovação, a exigência, o trabalho em grupo, a capacidade de se adaptar à mudança, a pessoa ser pró-ativa, não ser passiva. Somos pouco pró-ativos. As pessoas, muitas vezes, vão para as empresas à espera que lhes digam o que devem fazer.

Não tomam iniciativa?

Exatamente. Não quer dizer que uma pessoa chegue a uma empresa e comece a dizer o que é que se deve fazer mas é a pessoa acreditar, a certa altura, que o seu contributo é grande e não ter qualquer constrangimento em fazer propostas. Muitas vezes, as propostas que vêm de pessoas que estão em níveis intermédios são da maior importância para quem decide, para melhorar o funcionamento das coisas. E depois um terceiro que tem a ver com os valores. O sentido ético...

Diz que um dos riscos é a perda de valores...

É um dos pontos que mais preocupa. Sobretudo a falta do sentido ético. Há uma grande falta do sentido ético. É curioso.

