"Não podemos estar à espera de conferências de imprensa para saber o que fazer"

O presidente da Associação de Administradores Hospitalares, Alexandre Lourenço, defende que é preciso mais coordenação no terreno e o plano para o outono/inverno, agora conhecido, não resolve por si só esse problema. Acredita que o SNS será capaz de responder à covid-19, mas de novo à custa da resposta aos outros doentes.

Os hospitais estão preparados para os próximos meses?

Estão a fazer o seu melhor dentro dos recursos que têm. Hospitais e centros de saúde têm planos de contingência feitos. Aquilo para que alertámos foi que não basta que os hospitais individualmente tenham planos. E, apesar de agora ter sido enunciado um plano nacional, ainda existe muito caminho de coordenação de meios, articulação entre hospitais e cuidados primários e muitas indefinições que a esta altura já poderiam estar ultrapassadas. Temos um plano enquadrador, que acaba por surgir depois de os planos das instituições estarem feitos, quando devia ser o inverso. Como está redigido, podia ter sido publicado em junho.

Quais são os pontos mais críticos?

Há esse problema grave, que já existia antes da covid-19, que é a fragilidade das estruturas de coordenação dentro do SNS. As estruturas regionais estão descapitalizadas em termos de recursos humanos. Depois, na forma como o dispositivo está montado, parece certo que saberemos dar resposta à covid-19 mas vai ser sempre à custa da não prestação de cuidados a doentes não covid.

É isso que vai voltar a acontecer?

A senhora ministra deu uma entrevista em que disse que em Lisboa há 500 camas para doentes covid-19 e estão 300 ocupadas. Qualquer pessoa consegue perceber que 500 camas vão ser ocupadas e, a partir do momento em que passarmos esta lotação, vamos ter de passar para uma redução da atividade programada. O problema disto é que os dados até 31 de julho mostram-nos que só nos cuidados primários houve menos sete milhões de contactos presenciais, mais de um milhão de consultas hospitalares que não foram realizadas. Mesmo tendo havido alguma recuperação, está muito abaixo do que foi feito em 2019. Continuamos a aumentar as necessidades não cobertas de saúde.

Devia ser claro a esta altura que atividade será suspensa e quando?

Sim. Mesmo na atividade gripal sazonal normal, muitos hospitais já eram obrigados a interromper ou diminuir a atividade cirúrgica porque são necessárias camas para internar doentes. Se somarmos a isto a covid-19, o efeito vai ser maior. Recordo que em março e abril tivemos de usar blocos operatórios para internar doentes com covid-19. Mesmo o dispositivo de cuidados intensivos ainda é pouco conhecido. Mesmo que tenhamos agora mais ventiladores, não contratámos nem tratámos de recursos humanos para os operar.

