"Um cristão não faz o bem para salvar a sua alma, mas sim para salvar os outros"

Fez o voto de pobreza, mas isso não o impede de discutir as questões económicas com uma desenvoltura surpreendente. A propósito de Deus e os Mercados (ed. D. Quixote), que reúne conversas entre o padre Melícias e o economista João César das Neves, desafiámos o franciscano a falar sobre religião e riqueza, Deus e o dinheiro.

Para alguém que vive num convento do século XV, arredado dos grandes centros urbanos, o Padre Vítor Melícias mostra-se excecionalmente bem informado e atento ao que se passa no mundo. Natural de Torres Vedras, estudou no seminário franciscano e foi ordenado em 1962. Fez os votos de pobreza, obediência e castidade, mas isso não o impede de viver com alegria. Nas funções que foi desempenhando, conheceu os quatro cantos do globo, dos Estados Unidos a Timor, e visitou todos os países de língua portuguesa. Gosta de ter um papel ativo na sociedade – atualmente é presidente da Assembleia Geral do Montepio – e até de contar anedotas. «Santo António também as contava no púlpito», comenta.

Começaria com uma frase do poeta Rainer Maria Rilke, que diz: «Pois a pobreza é um grande clarão que vem do interior». Podemos ver a pobreza como uma bênção?

Essa frase traduz, e muito bem, não o aspeto objetivo da pobreza como limitação de recursos para ter uma vida digna, mas a leitura interior iluminada pelo espírito daquilo que é viver em pobreza. Cristo disse «bem-aventurados os pobres em espírito», ou seja, aqueles que têm espírito de pobre. E ter espírito de pobre é essa iluminação, que é um dom que grandes santos – Francisco de Assis e tantos outros – assumem. Isto é, desligam-se dos bens terrenos para estarem disponíveis para o serviço da comunidade e para o serviço de Deus. Hoje o grande problema da humanidade não é faltar essa espiritualidade, embora ela seja essencial, é que o capitalismo obriga umas pessoas a serem pobres e facilita outras a serem muito ricas. Há aqui um enorme desequilíbrio, uma enorme desigualdade que urge corrigir. Como é que é possível haver acumulações de fortunas sem limite quando cresce o número dos necessitados? Há migrações, há pessoas a morrer a atravessar o Mediterrâneo, há fome, há falta de água a duas horas de avião daqui, enquanto nós deitamos comida fora.

E o que pode a Igreja fazer para corrigir isso?

O Padre Lebret, que era um grande teólogo e economista dominicano, criou o movimento Economia e Humanismo, e esse espírito tem vindo a crescer dentro da formulação moderna da economia social, dentro da doutrina social da Igreja. Esse conceito, mais tarde, foi adotado pela própria União Europeia e hoje é comum a todos os ordenamentos jurídicos. E depois há o chamado destino ou vocação universal de todos os bens, a consciência de que tudo o que existe é para todos. Em situação de necessidade, aquele que necessita deve poder aceder aos bens. Mas o funcionamento da economia está de tal maneira que cada vez vemos mais gente a ser secundarizada. A palavra economia quer dizer bom governo da casa, e a casa não é só a casa da família ou, como diria, o [Adam] Smith, a Casa das Nações. Economia é o governo de tudo aquilo que é comum a todos. E por isso aquilo a que se chama progresso não é progresso nenhum, é um retrocesso em relação à natureza, ao convívio dos seres humanos. Produzem-se mais bens mas agride-se a irmã Terra, a irmã Natureza. Este equilíbrio está a ser completamente violentado, da mesma maneira que crescem as desigualdades da capacidade de acesso aos bens. Os defensores do grande capitalismo dizem que isso é justo porque é a lei da oferta e da procura: o mercado oferece aquilo que o cliente precisa e o cliente paga em função do que recebe. Simplesmente esta lei da oferta e da procura é manipulada pelos detentores do capital. Se ainda fosse o capital no sentido económico…

E não é?

Não, é o capital no sentido da finança. Hoje a finança é que domina a economia. Quando nasceu, a finança era um instrumento para as economias se desenvolverem e produzirem os bens que eram necessários. Hoje os próprios economistas e empresas procuram ter instrumentos de finança, que não produzem nada, só distribuem: tira o dinheiro daqui para pôr ali. Como dizia o Obama quando era Presidente dos Estados Unidos, já não são os políticos que mandam, quem manda nisto tudo é a finança. Até na religião. Infelizmente vemos este domínio da finança em várias religiões.

Falou nos refugiados, na fome, na falta de água… É pecado ser rico num mundo onde tanto sofrimento é provocado pela pobreza?

Se você usar os recursos que tem à mão – ou por herança, ou porque os produziu, ou porque ganhou a lotaria, seja o que for – apenas em seu próprio benefício e sem condicionamento de limite de quantidade, não pagando tantos impostos quanto devia, escapando à justiça porque tem bons advogados, fazendo aplicações que são prejudiciais à humanidade, favorecendo a destruição da natureza e do planeta, comete um pecado social, como dizia o Papa João Paulo II. Explorar a humanidade em seu próprio favor e para satisfazer a sua própria ganância eticamente é condenável e juridicamente devia também ser condenado.

Cristo tem aquela frase: ‘É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus’. Os ricos estão condenados?

Há várias interpretações do que era esse camelo, se era uma corda de lã, se era mesmo um camelo. O que que importa é que Cristo queria dizer que é uma coisa muito difícil. Se uma pessoa tem este sentido de ganância e está tão apegada às suas próprias coisas que despreza ou explora os outros, exclui os outros de poderem ter acesso aos bens. Acho que Jesus Cristo tem razão – que eu saiba tem razão em tudo, mas essa é muito feliz.

Uma pessoa rica não pode ser um bom cristão?

Pode, pode, e até há grandes exemplos disso. Exatamente porque não estão apegados à riqueza. Utilizam a riqueza ao serviço deles, da sua família e da comunidade, não são os tais gananciosos, não são os tais avarentos, não são os tais que exploram. São aqueles que utilizam legitimamente os bens e os fazem crescer, e até acumulam, para o benefício de todos. Quando penso na frase de Cristo «Bem-aventurados os pobres…», aqueles ricos que têm espírito de pobres, ou seja, espírito de fraternidade, de disponibilidade, esses seguramente são excelentes cristãos.

A Igreja faz esta apologia da pobreza porque desconfia do dinheiro, acha que o dinheiro é impuro?

Não é o dinheiro em si. É o uso que se faz do dinheiro e este apego ao dinheiro. Já Cristo dizia: «Ninguém pode servir a dois senhores – a Deus e ao dinheiro». E também disse: «Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus». O que acontece, como nos últimos tempos o Papa Francisco tem vindo a denunciar com verdadeira força profética, é que o dinheiro, neste tipo de economia, se tornou um deus. Um deus que escraviza. É preciso mudar isto. Antes de mais, haver mais capital e menos capitalismo, mais economia e menos finança. Haver mais solidariedade e menos egoísmo. Haver mais homem, ou Deus feito homem, Deus que se venera e se ajuda no homem concreto e na natureza concreta, do que dinheiro feito deus, que é o que hoje está a acontecer, que é a idolatria do dinheiro. Porquê? Porque o dinheiro dá poder. Quem tem dinheiro é que manda.

O dinheiro tem a capacidade de transformar-se naquilo que a gente deseja…

O dinheiro é que pode. Há alguns que, por terem dinheiro, têm mais poder e impõem a sua vontade, que nem sempre é – muito pelo contrário – em benefício de toda a comunidade. O mal de o dinheiro ser tornado deus é ter-se dado poder e omnipotência ao dinheiro. Ora, sendo todos irmãos e vivendo todos na casa comum, não pode ser assim. O_dinheiro deve existir, e quanto mais melhor, mas não de acordo com estas regras do capitalismo.

Já citou algumas ideias de Cristo sobre a riqueza. O que é que a Bíblia nos diz sobre o dinheiro?

Na Bíblia as referências ao dinheiro e à riqueza são mais de mil: são 2350. Portanto há as referências mais variadas. Uma delas diz: ‘Mais vale a pobreza do justo do que a riqueza do ímpio’. Uma das ideias principais é esta: não se deixar escravizar, ter espírito de pobre e não ter espírito de rico. É legítimo ter dinheiro, mas utilizá-lo de acordo com o sentido da Criação de Deus, que é a bondade e a fraternidade.

Mas também temos exemplos como o do Rei Salomão, que era riquíssimo, e usou aquele ouro todo para construir o famoso templo para a glória de Deus…

Claro, aliás isso não é só na tradição judaica, é tradição também nas outras religiões. Houve sempre esse cuidado de a Deus dar o melhor que se tinha, por isso se construíram as grandes catedrais, se juntaram tesouros de veneração a Deus, custódias, cálices, por aí adiante. Por isso ainda hoje há muita gente que diz: ‘A Igreja é muito rica, muito luxo. Em vez de ter aquilo por que não vende para os pobres?’. Parece quase o Judas a dizer a Cristo quando Maria Madalena Lhe estava a lavar os pés com perfume: ‘Porque é que está a gastar esse perfume? Em vez disso vendia-se e dava-se aos pobres’. Cristo disse: ‘Tem calma. Os pobres, nós estaremos sempre com eles. Cada coisa tem o seu lugar’. Esses bens que a Igreja tem acumulado através dos tempos hoje são mais uma responsabilidade do que uma possibilidade. Aquilo é do domínio da Humanidade, a Igreja tem a responsabilidade de o conservar, de o enriquecer e de o disponibilizar para os fiéis. Não é nenhuma fonte de receita para o Papa estar a fumar cigarros de ouro, como é evidente. Aliás este Papa tem tido o cuidado de dizer: ‘A Igreja não deve ser rica, é uma Igreja de pobres e para pobres’. Temos já no nosso tempo atitudes lindas. O Cardeal Hélder Câmara, que esteve no Concílio Vaticano II, vendeu a sua cruz de ouro para usar uma cruz de pau, vendeu o paço episcopal e suponho que também um seminário que lá tinha. Ou o Papa João XXIII. Ou este Papa Francisco, que recusou viver no palácio e usa sapatos comuns.

Mas tivemos também Papas riquíssimos, de famílias de banqueiros, nomeadamente no Renascimento…

Como tivemos imperadores e reis e príncipes… isso é próprio da natureza humana. Nas várias religiões, nos vários impérios, nos vários sistemas, houve sempre exageros desses. E ainda há. Por haver exageros desses é que, muito mais rico do que qualquer Papa, é capaz de ser um desses que inventaram o Facebook e têm fortunas enormíssimas – e disponíveis, porque os Papas não podiam dispor daquilo, como é evidente.

Mas esse fausto de alguns Papas não é contrário à doutrina da Igreja?

É por isso mesmo que, dentro da Igreja, grandes santos como São Francisco e Santo António, ou a Reforma Protestante, foram exatamente contra o luxo do clero. E muitíssimo bem. E devemos ser, não no sentido invejoso ou vingativo, mas com consciência de que esses bens que a Igreja acumulou não estão ali para vício dos clérigos, mas sim destinados ao serviço dos mais pobres.

Mencionou São Francisco, que renunciou à riqueza do pai e só usava uma veste muito simples.

Sim, sim. Um burel de lavrador. E pôs como norma dos seus frades: ‘Os irmãos que quiserem vir para junto de mim, para a nossa Ordem, têm de fazer três promessas. Viver sem próprio – não ter nenhuma propriedade –, obedecer e viver em castidade’. A regra básica de São Francisco é não ser dono de nada. É essa a nossa regra, ainda hoje não temos nada, mesmo alguma coisa que receba do trabalho ou de pensões, ou de oferta, vai tudo diretamente para a Ordem, que depois ou consome nos seus próprios usos ou atribui aos pobres.

