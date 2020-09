Kampfspiele. Olimpíadas Germânicas

Os períodos que anteciparam e mediaram as duas Grandes Guerras foram terríveis para o desenvolvimento do desporto na Europa. Em 1916, a sexta edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna marcada para Berlim – Era essa iniciada em 1896, em Atenas, sob o esforço hercúleo de Charles Pierre de Frédy, o barão de Coubertin – foi riscada do mapa de competições por razões óbvias.

Os jovens da Europa estavam mais preocupados em sobreviver nas trincheiras das Ardenas do que a bater recordes fosse de que modalidade fosse. Mas os alemães não se conformaram com a oportunidade perdida de mostrar ao mundo a sua grandeza desportiva.

Um bávaro chamado Carl Diem, natural de Würzburg, onde nasceu em agosto de 1882, corredor de médias e longas distâncias na sua juventude e um defensor do heroico ideal olímpico, já tinha posto em marcha um projeto que devia, segundo a sua filosofia, promover a arte e música alemã bem como aquilo que em alemão se designa por Volksgemeinschaft, ou seja, a força comunitária germânica.

E assim, em 1922, começaram a disputar-se os Deutsche Kampfspiele, ou seja, numa tradução liberal, Combates Alemães, primeiro na sua versão de Inverno, de 23 a 29 de janeiro, em Garmisch-Partenkirchen, uma estação de esqui na Alta-Bavária, e em seguida na sua versão de Verão, em Berlim, entre 18 de junho e 2 de julho. Banidos dos Jogos Olímpicos de 1920, em Antuérpia, os primeiros do pós-guerra, os alemães viravam-se para dentro e declaravam-se orgulhosamente sós

