Vida e morte do menino da mamã

Quando Walter Dipley disparou um tiro de carabina de calibre 22 no peito de Stanley Ketchell, num rancho de Springfield, Missouri, no dia 15 de outubro de 1910, foi apenas como se o livro do Destino virasse mais uma das suas páginas. Ketchell nunca deixou de ser um fanfarrão. A morte saiu-lhe cedo ao caminho, nessa manhã, enquanto mastigava uns ovos fritos com bacon ao pequeno-almoço, e saiu-lhe cedo igualmente na lotaria da existência pois não somava mais de 24 anos. Dipley, por seu lado, era um daqueles pulhas de pai e mãe e restante família até à oitava geração. Gostava mais da sua carabina do que de qualquer mulher com que tivesse estado, incluindo Goldie Smith que, por acaso, era empregada de Ketchell e foi envolvida no crime.

Já muito se escreveu sobre o assassinato de Stanley Ketchell mas não virá mal ao mundo que se escrevam ainda mais umas linhas sobre a sua vida, sobretudo porque tendo sido uma criança superprotegida, um verdadeiro menino da mamã, acabou por se tornar num animal feroz que mereceu esta descrição por Barth Randolph Sugar, um dos pânditas da história do boxe: «Com os dentes cerrados e os olhos raivosos, parte para cima do adversário e não descansa enquanto não der cabo dele. É um daqueles lutadores do tempo dos neandertais que dão um golpe ao opositor no ringue e já estão de regresso ao balneário antes que ele tombe inanimado no chão». Dizem outros que Ketchell, o menino da mamã, tinha um jeito especial para se preparar para os combates: olhava fixamente para a fotografia do adversário e imaginava-o a insultar Julia Olbinska, sua mãe, uma polaca que emigrara para os Estados Unidos vinda da soturna aldeia de Sulmierzyce.

Se foi dessa maneira que se aprontou para o embate com Jack Johnson, campeão de pesos pesados, na Mission Street Arena, em Colma, Califórnia, no dia 16 de outubro de 1909, nem a mãezinha lhe valeu. Johnson era um daqueles divinos negros que pedem meças a montanhas, um peso-pesado com 1,84m de altura. Um tipo que não conhecia o medo e que viria, mais tarde, a ser preso por violar a Mann Act, uma lei nojenta que impedia que um homem de cor atravessasse as fronteiras dos Estados na companhia de uma mulher branca, considerando de imediato que o fazia com propósitos de lenocínio. Jack, que além de ter casado com uma branca tinha uma branca como amante, foi dar com os costados durante um ano na cadeia de Leavenworth a despeito de ser, então, tido como o homem mais famoso da América.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do SOL. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital