"A música é uma espécie de segunda vida que nos foi dada"

Em 2013, cinco estudantes de Coimbra juntaram-se para tocar no sarau da irmã de um deles. Arranjaram um nome em cima da hora - Quatro e Meia, sendo Meia a alcunha de um dos membros da banda - e subiram ao palco. Três meses depois, juntava-se o último elemento ao grupo. A partir daí, começaram a trabalhar nos seus originais enquanto, em simultâneo, abraçavam as carreiras para as quais tinham estudado.

Tiago Nogueira (voz e guitarra) é hoje cirurgião cardiotorácico, Ricardo Liz Almeida (voz e guitarra) é pediatra, João Cristóvão Rodrigues (violino e bandolim) é professor de música; Pedro Figueiredo (percussão) é médico de família; Mário Ferreira, o homem do acordeão e do piano, é informático e criador de conteúdos audiovisuais e Rui Marques, o Meia, é o engenheiro civil que se ocupa do baixo e contrabaixo.

Começaram a esgotar salas, a máquina foi crescendo e foi assim, de forma orgânica e quase formando um nó górdio com o público que não os largava, que se tornaram num verdadeiro fenómeno. Depois do primeiro álbum, Pontos nos Is, lançado em 2018, chegou ontem o segundo trabalho da banda, O Tempo Vai Esperar. E se há alguém mestre em fazer render o tempo e provar que, com dedicação, resiliência e um bocadinho de loucura é mesmo possível ter duas profissões exigentes são eles: Os Quatro e Meia. Que, afinal, são seis. E que, à meia dúzia, garantem em uníssono, no português que escolhem sempre para as suas canções: sim, são uns privilegiados por poderem ter escolhido na vida não um, mas dois caminhos que os realizam de forma tão plena.

Por que vai o tempo esperar?

Tiago: O tempo vai esperar é um tempo que já tínhamos atribuído ao álbum antes da pandemia chegar. A coincidência da pertinência do nome não é mais do que isso, e também não tem nada de premonitório, como já nos chegaram a perguntar. É o nome de um dos temas e tem a ver com a nossa relação com o tempo e com a falta dele, e com a nossa capacidade de o usar da melhor forma, do que propriamente a ver com esta espera forçada pela qual todos passámos.

Até porque se costuma dizer exatamente o contrário: o tempo não espera.

Tiago: A verdade é essa. Temos outro tema no mesmo álbum que se chama Só Mais um Instante, em que dizemos que o tempo é cruel e distante e que gostávamos de ter só mais um instante para podermos realizar as coisas. No fundo, temos muito respeito pelo tempo porque percebemos que aquilo que é a nossa marca enquanto humanos tem muito a ver com a nossa capacidade de usá-lo para coisas realmente valiosas. O próprio álbum gira muito em torno dessa temática.

O Tiago é o porta-voz dos Quatro e Meia?

Ricardo: Todos os anos costumamos fazer uma campanha e temos eleições, costuma ser em junho. Há dois, três candidatos que fazem campanha e tem ganho sempre o Tiago.

Rui (Meia): O que acontece é que o Ricardo este ano se candidatou, veio falar comigo para votar nele…

Pedro: Agora falando a sério. Fazemos uma gala anual, um show de talentos dos seis, e desde o primeiro ano que o Tiago se ofereceu para apresentar. Nós achámos então que, se ele tinha capacidade para lidar com seis talentos deste gabarito, era o indicado para lidar com os media.

O Pedro foi o último a entrar, é o que não está nomeado no nome da banda. Nunca pensou apresentar uma moção de censura?

Pedro: Na verdade, isto é cruel porque os Quatro e Meia foi um nome remendado em cima da hora para a primeira atuação e ninguém imaginava o percurso que se viria a seguir. Fui convidado para essa primeira atuação, mas achei que aquilo não iria a lado nenhum.

Desdenhou dos seus colegas.

Pedro: Na cara, mesmo. Inventei uma desculpa esfarrapada que foi ter o casamento de uma prima, e não fui a esse primeiro concerto. Depois, como a quantidade de seguidores já era tal três meses depois, não se mudou o nome.

Já li que eram para aí uns 20 seguidores.

Tiago: Eram 15, os homens exageram sempre um bocado.

Pedro: Portanto, uma marca fortíssima consolidada no mercado e nas rádios, com cotação, em bolsa, e eu três meses depois tentei estragar, no fundo, esse elã todo que a banda já tinha e pedi para entrar. Isto após muita insistência deles…

Como é que, com as vossas vidas, arranjam tempo para o processo criativo para pôr o álbum de pé?

Ricardo: Com as nossas vidas suponho que esteja a falar do facto de termos outras profissões, tal como tanta gente no nosso país e no mundo que acumula mais do que uma profissão. Consideramos que temos duas profissões, não temos uma profissão e um hobby. São duas. A questão da composição vai surgindo em alturas em que estamos um pouco mais inspirados, e todos acabamos por ter algum tempo morto.

Mas conseguem juntar-se ou fazem muito uso dos telemóveis e por aí fora? O vosso grupo de WhatsApp deve ser muito curioso.

Tiago: Todas estas novas tecnologias vieram facilitar imenso esse processo criativo, desde uma ideia que se grava numa mensagem de voz a uma escrita que é feita no bloco de notas de um telemóvel e que partilha rapidamente com o resto do grupo. Mas às vezes chegamos ao cúmulo de não termos tempo de nos sentarmos todos a discutir ideias, de fazer muitas coisas em viagem para o trabalho, e às vezes à noite, para não acordar as crianças, dentro do carro. Gravar dentro do carro não é uma coisa muito rara. Chamo ao meu carro o Wangenzeco, é relativamente grande e felizmente dá para por uma guitarra lá dentro.

E as letras, há alguém que seja o cabecilha nessa matéria?

Pedro: É o apresentador da gala!

Tiago: A letra não surge exclusivamente da mente de uma pessoa. O que acontece é que, às vezes, há a ideia de um tema e isso pode ser o gatilho para criar uma história por trás. Depois há discussões normais sobre este e aquele verso, porque há ideias alternativas. É normal haver uma letra preferida, mas depois haver discussões paralelas.

As pessoas de Coimbra já o perdoaram por ter levado Lisboa para o vosso primeiro grande sucesso (P’ra Frente É Que É Lisboa)?

Tiago: É uma expressão popular, não é nada muito dirigido à capital. Gostamos de acreditar que, apesar de nos termos conhecido em Coimbra, que não somos propriamente exclusivos da nossa região. Se calhar numa fase inicial éramos um fenómeno muito local…

Ricardo: Chamaste-nos fenómeno?

