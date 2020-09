Roland Garros. O rapaz que beijava as nuvens

Aos 12 anos de idade, Eugène Adrien Roland Georges Garros, estava muito atrapalhado. Atacado por uma fortíssima pneumonia, foi despachado para Cannes na esperança de que o clima ameno da cidade o ajudasse a recuperar._Terá sido nas tardes longas de inação que, ao deixar o olhar perder-se pelo azul inconfundível do Mediterrâneo, lhe brotou a ideia de voar por cima dele. Uma ideia que se tornou tão fixa que deixou de ser ideia e passou a ser uma obsessão.

Roland Garros, como gostam de dizer os seus compatriotas, viveu depressa, morreu cedo e foi um cadáver bonito, embora nesta questão já caiba o gosto de cada um em relação a cadáveres. No dia 5 de outubro de 1918, ou seja, na véspera do seu trigésimo adversário, ninguém sabia do seu paradeiro. Tinha voado em direção à frente de guerra e não dera mais notícias. E as notícias, quando chegaram, três dias mais tarde, a letra de imprensa no Le Petit Journal, não era agradáveis: «L’aviation française vient de perdre l’un de ses représentants qui l’ont le plus honorée avant et pendant la guerre, le lieutenant Garros qui, étant parti en reconnaissance au front le 5 octobre, n’est pas rentré à son escadrille». Seguia-se um elogio fúnebre de se lhe tirar o chapéu: «Garros ! Héros légendaire dont le nom embrasse à lui seul l’histoire de l’aviation depuis l’époque magique des tâtonnements jusqu’à l’ère glorieuse de la guerre aérienne!» As linhas amontoavam-se: «Garros! Campeão do circuito de Anjou, vencedor das nuvens, recordista da travessia do Mediterrâneo, aquele que, depois de 1910, fez com que o espaço obedecesse à sua vontade implacável!» Não foi bem assim, claro está, porque o céu levou a melhor na luta que Roland travou com ele. Mas de um panegírico esperam-se elogios e os elogios aí estavam para que ninguém pudesse esquecê-lo. E bem, porque fora um herói da I_Grande Guerra e só por muito pouco não saiu dela vivo.

Escrever sobre Roland Garros não é, como veem, escrever sobre ténis, a despeito de amanhã mesmo ter início a sua 124ª edição. Ou melhor: há que fazer contas. O conjunto de campos de ténis de Porte d’Autueil só viu a luz do dia em 1928, dez anos após a morte do aviador, graças sobretudo ao esforço e paixão do seu amigo e admirador, Émile Lesieur, antigo colega de Roland na HEC, École des Hautes Études Commerciales de Paris, que fora entretanto nomeado presidente do Stade Français que desenvolveu o complexo de forma a que pudesse ser digno dos grandes tenistas franceses, sobretudo os Quatro Mosqueteiros que venceram a Taça Davis, Borotra, Lacoste, Brugon e Crochet. Até então, o torneio do Grande Slam era tratado simplesmente por Les Internationaux de France .

Hoje em dia é Roland Garros e ponto final. E não vale a pena andarem a esmiuçar o seu nome na história dos grandes tenistas da humanidade, como Madame Curie a escarafunchar na pechblenda para descobrir o rádio, porque Eugène não passou de um praticante amador e, segundo consta, meio desajeitado. Por outro lado, foi um revolucionário como piloto. Mal a Guerra de 14-18 teve o seu início, Roland Garros alistou-se na Força Aérea Francesa, tendo já como currículo muitas horas de voo. Tendo nascido em Saint-Denis, não Saint-Denis dos arredores de Paris mas Saint-Denis capital da ilha da Reunião, um departamento ultramarino francês perdido no meio do Oceano Índico, para lá de Madagascar, veio muito criança para a Europa e não se deu bem com o clima já que os problemas pulmonares se tornaram uma constante. Na tentativa de reforçar a sua capacidade física tornou-se um ativo ciclista e um frequente jogador de futebol e de râguebi, não recusando, aqui e ali, uma partida de ténis. Aos 21 anos conheceu Ettore Bugatti, o homem que desenhou e fabricou os famosos automóveis italianos que, no início, devido à generosidade de um engenheiro alemão que se deixou encantar pelo estilo dos veículos, pôs à sua disposição a fábrica que possuía em Niederbronn, no Baixo-Reno, onde os primeiros modelo foram construídos. Envolvido nessa empreitada entusiasmante, Roland Garros iniciou uma curta carreira de vendedor de automóveis e ganhou aura de dândi ao conduzir o seu resplandecente Bugatti Type 12 pelas ruas de Paris, o primeiro em que os parisienses puseram a vista em cima e tinha a alcunha de Black Bess. A guerra vinha aí a caminho e a galope. As relações mudaram tão facilmente como as fronteiras. O nosso herói entusiasmara-se pela aviação em 1909, quando participou na Grande Semaine d’Aviation de la Champagne, em Sapicourt, perto de Reims. Afeiçoou-se a um monomotor chamado Demoiselle, uma série de aeronaves que tinham sido projetadas pelo pioneiro Santos-Dumond, e em breve era a feliz proprietário da licença de aviação n.º 147, passada pelas autoridades aéreas francesas em Julho de 1910. O jovem Eugène andava feliz como um passarinho. E fazia-lhes concorrência no céu.

