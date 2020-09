Trump já escolheu a nova juíza do Supremo Tribunal dos EUA

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já escolheu a juíza que vai substituir no Supremo Tribunal Ruth Bader Ginsburg, que morreu recentemente.

A escolha de Trump, segundo vários meios de comunicação norte-americanos que citam fontes republicanas, recai em Amy Coney Barrett, de 48 anos, é católica conservadora e conhecida pelas suas posições contra o aborto.

Sublinhe-se que se a professora de Direito, que também será a favor do porte de armas, for nomeada e, mais tarde, confirmada no cargo, isso consolidará a maioria conservadora no Supremo Tribunal do país.

O anúncio oficial está marcado para esta noite.