800 propostas para as jornadas do Património

Celebra-se este fim de semana as Jornadas Europeias do Património (JEP) que, em tempo de pandemia, orientaram as suas propostas de atividades maioritariamente para o online. No total, em Portugal há 800 atividades a decorrer até domingo, que este ano foram pensadas sob o chapéu do ”Património e Educação”, que pretende destacar “a riqueza e complexidade” destas duas vertentes, nota a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC).

As iniciativas das entidades públicas e privadas espalhadas pelo 127 concelhos em Portugal continental e ilha resultam de um apelo da DGPC, “coordenadora nacional desta celebração”. Museus, palácios, monumentos, locais arqueológicos e de interesse paisagístico, galerias, entidades públicas e privadas, juntaram-se às JEP e estão este fim de semana abertas aos visitantes que, em muitos casos, terão acesso gratuito aos espaços e à programação desenhada pelos responsáveis. Vão decorrer 300 visitas (guiadas e livres), 45 espetáculos, 45 exposições, 67 workshops e 34 conferências, para lá das iniciativas online.

Por exemplo, o Museu Monográfico de Conímbriga dará aos seus visitantes a Festa do Mosaico, O Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa, terá visitas guiadas e o COMUR - Museu Municipal da Murtosa, em Aveiro, terá visitas guiadas e percursos orientados sobre a história das conservas da região num evento denominado “Das Fritadeiras à Fábrica: A História das Conservas de Enguias da Murtosa”. A visita será feita por D. Maria Silva, antiga responsável de produção da fábrica. Já em Leiria, na Casa da Cidade Criativa da Música, haverá uma homenagem à pianista e professora Maria Carlota Tinoco. A programação das JEP está disponível em www.patrimoniocultural.gov.pt.

As JEP, que têm “o objetivo de sensibilizar a sociedade para a importância do envolvimento de todos na proteção e valorização do Património Cultural”, são uma iniciativa Conselho da Europa e da Comissão Europeia.