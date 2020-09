Roma: CR7 vs Paulo Fonseca

Olímpico de Roma abre portas para o jogo entre a equipa da casa e a Juventus. Liga espanhola aguarda as estreias de At. Madrid e Barcelona.

A Juventus teve uma entrada de campeã na Liga italiana 2020/21 e venceu (3-0) de forma categórica a Sampdoria na ronda inaugural. Este domingo, a eneacampeã da prova transalpina volta a estar em destaque na prova, com a deslocação à capital italiana, onde vai defrontar a AS_Roma. O conjunto orientado pelo treinador português Paulo Fonseca chega à segunda jornada da prova depois de um arranque conturbado. Apesar do nulo em campo com o Verona, os romanos acabaram derrotados (3-0) na secretaria por causa da inscrição irregular do médio Amadou Diawara – inscrito como sub-22 e já tinha completado os 23 anos.

Também este domingo, em Espanha, destaque para as estreias do Atlético de Madrid e do Barcelona na Liga espanhola, com as receções ao Granada (dos portugueses João Costa, Rui Silva e Domingos Duarte) e Villarreal, respetivamente. O_jogo dos blaugrana marca a estreia de Ronald Koeman no comando técnico.

Já por Inglaterra, o jogo principal da terceira jornada da Premier League está agendado parasegunda-feira, em Anfield. O Liverpool, campeão em título, vai receber o Arsenal. Reds e gunners somam até aqui duas vitórias no mesmo número de encontros.