FC Porto goleia Boavista no Bessa

O FC Porto venceu, este sábado, o Boavista, no Estádio do Bessa, por cinco bolas zero, num jogo a contar para a segunda jornada da I Liga.

Corona inagurou o marcador aos 47’e, pouco mais de dez minutos depois, aos 59’ Sérgio Oliveira marcou o segundo dos dragões. Marega bisou com golos aos 67 e 71 minutos e Luis Díaz fechou o marcador já no tempo de desconto aos 92’.

A equipa de Sérgio Conceição soma assim seis pontos e lidera o campeonato, com o Benfica e Santa Clara.