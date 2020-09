Costa diz que 51 mil novos alunos no Ensino Superior é "um marco na confiança no futuro"

O primeiro-ministro, António Costa, reagiu, este domingo, aos resultados da primeira fase do acesso ao Ensino Superior.

"51.000 novos alunos no Ensino Superior é um marco na confiança no futuro. Temos de continuar a aumentar e diversificar as formações superiores, de jovens e adultos", escreveu Costa numa oublicação partilhada no Twitter.

Recorde-se que de acordo com os dados divulgados pela Direção-Geral do Ensino Superior, este domingo, 50.964 estudantes ficaram colocados no concurso nacional de acesso para ano letivo de 2020/2021, o que representa um aumento de 15% face ao ano anterior.