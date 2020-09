Fernando Pimenta conquista mais uma medalha de ouro na Taça do Mundo

Fernando Pimenta conquistou, este domingo, mais uma medalha de ouro ao terminar no primeiro lugar a prova de K1 5000 na Taça do Mundo de Szegeb, na Hunrgia. Esta é a centésima medalha internacional na carreira do canoísta.

O português termina a participação na prova com três medalhas. A medalha alcançada este domingo junta-se ao ouro no K1 1000 e a prata no K1 500.

Fernando Pimenta terminou a prova ao fim de 20m03,89s e ficou à frente dos húngaros Balint Noe (20m04,59s) e Kornel Beke (20m12,02s).