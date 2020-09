Efemérides de 28 de Setembro

1066 Guilherme II, Duque da Normandia (1028-67, começou a reinar neste mesmo ano) e I da Grã Bretanha, descendente de vikings, desembarcou em Inglaterra há 954 anos com 7000 homens, para a conquistar e iniciar aí a longa e inspiradora dinastia dos normandos.

1864 Karl Marx organizou em Londres, há 156 anos, a I Internacional, que originou a criação dos primeiros partidos sociais-democratas e socialistas, a partir de um movimento mundial de trabalhadores.

1878 A iluminação pública eléctrica nacional foi inaugurada há 142 anos na Cidadela de Cascais, com uns candeeiros encomendados pelo Rei D. Luís (1838-89, a reinar desde 1861). para celebrar os 15 anos do filho mais velho, D. Carlos (1863-1908, a reinar desde 1889 até ao seu assassinato por radicais republicanos em 1908), com 6 candeeiros posteriormente oferecidos à cidade de Lisboa.

1893 Foi fundado há 127 anos o Futebol Clube do Porto, pelo jovem comerciante de vinho do Porto António Nicolau de Almeida (1873-1948), no dia de anos de D. Carlos, então o Rei de Portugal, sobretudo para a prática do futebol (embora seja um clube multidisciplinar), que conhecera nas suas viagens a Inglaterra.

1974 Levantaram-se há 46 anos barricadas contra a manifestação da Maioria Silenciosa, organizada em apoio a António de Spínola, para esse dia, e por gente que contestava a Revolução do 25 de Abril, e o seu caminho radical de esquerda, e que assim a conseguiu anular, prendendo muita gente.

1984 Maria Branca dos Santos (1902-92), Dona Branca, chamada "a banqueira do povo", que montara um esquema piramidal de dinheiros, foi chamada há 36 anos à Polícia Judiciária, concluindo-se depois que o seu esquema de agiotagem durava desde os anos 50, acabando condenada a prisão (sendo solta pela idade avançada) e em bancarrota..

2015 A NASA confirmou há 5 anos haver água em Marte, e hoje o milionário norte-americano Elon Musk (n.1971), visionário fundador da Tesla (fábrica da principal e mais conceituada marca americana de carros eléctricos) quer comandar a colonização daquele planeta.

2018 Tsunami na Indonésia há 2 anos, com 2.103 mortos e 4.612 feridos graves.