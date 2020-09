Joaquin Phoenix e Rooney Mara foram pais pela primeira vez

O nome do bebé esta a emocionar os fãs do casal.

Joaquin Phoenix e Rooney Mara já foram pais. A notícia foi avançada pelo realizador Viktor Kossakovsky, numa sessão de perguntas e respostas no Festival de Cinema de Zurique, este fim de semana.

Questionado sobre o porquê de Phoenix não estar presente na promoção do seu novo documentário, Gunda, Kossakovsky disse que o ator foi pai "de um filho lindo" a quem deu o nome de River.

O nome do primeiro bebé do casal está a deixar os seguidores de um dos casais mais badalados de Hollywood emocionados. River Phoenix é o nome do irmão do ator, que morreu aos 23 anos, no ano de 1993, vítima de uma insuficiência cardíaca induzida por drogas

O casal conheceu-se nas gravações do filme Her, em 2012, mas só assumiram um relacionamento quando gravaram juntos o filme Maria Madalena, no fiinal de 2016.