Spray nasal australiano pode travar reprodução viral da covid-19

Segundo o estudo publicado pela empresa, as provas pré-clínicas, realizadas com furões e coordenadas pelo subdiretor do organismo da Saúde Pública de Inglaterra, Miles Carroll, revelaram uma eficácia de 96% na eliminção do vírus. A entidade chegou ainda à conclusão de que o spray pode ser utilizada como método de terapia antiviral preventiva e complementar os programas de vacinação.

Christophe Demaison, diretor da Ena Respiratory, afirma que as provas clínicas da substância vão ser realizadas dentro dos próximos quatro meses para comprovar a veracidade das provas pré-clínicas.