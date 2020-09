Número de infetados no Hospital de Beja sobe para 30

O número de profissionais de saúde do hospital de Beja infetados com o novo coronavírus aumentou para 30 esta segunda-feira, segundo a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA), mais quatro em relação aos dados anunciados este domingo.

Treze enfermeiros, nove médicos, cinco assistentes operacionais, dois assistentes técnicos e um técnico de diagnóstico e terapêutica testaram positivo à covid-19. De acordo com o comunicado da ULSBA, todos os infetados apresentam "sintomas ligeiros" e estão a cumprir o isolamento nas suas casas.