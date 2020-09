Kamala Harris, candidata à vice-presidência dos Estados Unidos, diz que o seu rapper vivo favorito é... Tupac

Kamala Harris, candidata pelo Partido Democrata à vice-presidência dos Estados Unidos, foi protagonista de um momento insólito que está a dar que falar na internet. Questionada por uma repórter da CNN sobre quem era o seu rapper vivo favorito, a democrata deu uma resposta curiosa: “Tupac Shakur”, que morreu assasinado em 1996.

A jornalista relembrou-a que o cantor da música All Eyes on Me já não é vivo e Kamala acabou por brincar com a situação. “Eu sei, eu sei. Continuo a fazer isso”.

Recorde-se que existem várias teorias da conspitação sobre Shakur ainda estar vivo e ter fingido a sua morte.