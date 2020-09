Turma e professor de escola em Valongo em quarentena depois de aluno testar positivo para a covid-19

Vinte e dois alunos e um professor estão em quarentena depois de um estudante do primeiro ciclo do Agrupamento de Escolas Vallis Longus, em Valongo, testar positivo para a covid-19.

De acordo o diretor do Agrupamento, Artur Oliveira, citado pela agência Lusa, depois de os “familiares do aluno” informarem que este estava infetado, a turma, do 1º ano da Escola do Calvário, foi colocada em quarentena.

"Seguimos as instruções da autoridade de saúde e as crianças foram mantidas em casa. A infeção não aconteceu em contexto escolar, mas sim porque os pais da criança estão, também, infetados", revelou o responsável.

De acordo com o diretor, "há mais dois alunos infetados, também em contexto familiar, em duas turmas da EB 2,3 Vallis Longus, e que foram detetados na semana passada pelas respetivas famílias, que alertaram para o efeito, pois já havia casos de infeção nesse contexto".

Nestes casos, a autoridade de saúde "autorizou que as aulas presenciais continuassem sob vigilância de temperatura duas vezes por dia", por considerar "tratar-se de um contágio de baixo risco".