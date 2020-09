Acusado de discriminação, Manuel Luís Goucha responde a seguidora

Manuel Luís Goucha foi criticado por uma seguidora esta segunda-feira de manhã por considerar que o apresentador discriminou um convidado quando o entrevistava. Tratava-se do namorado de uma jovem com três síndromes raros, que morreu há um mês e que o Você na TV ajudou no passado.

“Estou a assistir o programa e estou indignada com as suas perguntas, não sei qual foi a necessidade de fazer aquelas perguntas ao namorado da Ana Rita, por ele ter uma cor diferente? Eu acho lamentável! O que é que interessa onde ele nasceu? (…) Por acaso faz essas mesmas perguntas a todos os convidados que passam no programa? Estou mesmo triste consigo. Eu tinha imenso respeito por si! Não feriu só os meus sentimentos mas também os sentimentos das outras pessoas da minha cor!…”, escreveu a mulher nos comentários do Instagram a uma foto de Manuel Luís Goucha.

O apresentador não gostou e respondeu, negando qualquer atitude discriminatória: “Essa conversa comigo não pega. Desculpe a minha franqueza. Trato todas as pessoas de igual modo. Se não entendeu o alcance da minha pergunta, paciência”, escreveu.