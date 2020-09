"Fui o primeiro a dizer que a covid-19 era treta, agora não sei se me safo", confessa jovem

Chris Grailey, de 29 anos, encontra-se internado numa Unidade de Cuidados Intensivos (UCI), num hospital em Manchester, devido à covid-19. O britânico, que se achava “invencível”, decidiu gravar um vídeo a partir da cama de hospital para pedir às pessoas que levem o vírus a sério.

O homem, que trabalha como gerente de vendas, conta que é uma das muitas pessoas que menosprezou o vírus e admite que foi um dos primeiros a dizer que o novo coronavírus era “treta”. Agora, Chris, que está a respirar com a ajuda de uma máscara de oxigénio, confessa que “não sabe” se vai ultrapassar a doença, mas quer que o seu caso sirva de exemplo para outros jovens, antes que seja tarde demais.

"Não sei se me safo", começou por contar, num vídeo enviado ao Manchester Evening News. Apanhei o vírus em Tenerife, a pensar que era invencível, sem usar máscara", explicou, dizendo que perdeu o paladar e o olfato durante a viagem e que no regresso o seu estado de saúde piorou, acabando por ser diagnosticado com covid-19.

"Paguei o preço. Não tenho outros problemas de saúde. Não quero que cometam os mesmos erros do que eu", apelou. “Quero muito que ouçam esta mensagem, porque pode acontecer a qualquer um", disse.

Nas redes sociais, Chris já tinha desabafado sobre o que estava a sentir."A maneira como me senti foi o mais próximo que já estive do inferno - honestamente, sentei-me lá e estava pronto para desistir”, contou. "Não consigo respirar, andar, mexer-me. Sou como um zombie”, desabafou.

"Estou a contar isto tudo porque fui o primeiro a dizer que era tudo uma treta e ‘ sou jovem (…) é apenas uma gripe forte, conspiração do governo Bla bla bla’, errado. Isto é REAL, a vida real está a matar-me”, rematou.