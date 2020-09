OMS anuncia distribuição de 120 milhões de testes rápidos à covid-19 para países pobres

A Organização Mundial de Saúde (PMS) vai disponibilizar 120 milhões de testes rápidos à covid-19 para países mais pobres. O anúncio foi feito, esta segunda-feira, por Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da organização.

Em conferência de imprensa, o responsável lembrou que a OMS há tinha tido um papel importante na disseminação dos reagentes PCR, para que os países pudessem testar a presença do vírus”. Agora, a organização chegou a acordo com várias entidades para que sejam produzidos testes rápidos, com resultados em 15 a 30 minutos, para países com poucos recursos. Segundo Tedros Adhanom Ghebreyesus serão 133 os países a beneficiar da medida, a maior parte em África.

"Isto permitirá a expansão dos testes, particularmente em áreas de difícil acesso que não dispõem de instalações laboratoriais ou de pessoal de saúde com formação suficiente para realizar testes PCR", disse, acrescentando que estes testes vão ser disponibilizados ao longo dos próximos seis meses.

Os testes terão um preço de cinco dólares por unidade, "substancialmente mais baratos" do que os testes PCR.

O diretor-geral da OMS lembrou ainda que, depois do acordo e do financiamento inicial, é agora preciso mais dinheiro para comprar os testes. Desta forma, o responsável explicou que o mundo tem de angariar mais de 35 mil milhões de dólares para o ACT-Accelerator - uma colaboração global para acelerar o desenvolvimento, produção e acesso equitativo a testes, medicamentos e vacinas contra a pandemia.