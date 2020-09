Perseguia e vigiava ex-namorada após fim de relação marcada por violência

Um homem, de 24 anos, foi detido, pela GNR, por violência doméstica, no concelho de Vila Nova de Gaia.

Num comunicado emitido esta segunda-feira, a força de segurança explica que, no âmbito de uma investigação pelo crime de violência doméstica, os militares apuraram que o suspeito terá infligido maus tratos verbais, psicológicos e ameaças de morte, durante uma relação de dois anos, à vítima, sua ex-namorada de 23 anos.

Depois da separação, “com a qual o agressor não ficou conformado por motivos de ciúmes, a vítima passou a ser perseguida e vigiada, sendo os seus movimentos totalmente controlados”.

O suspeito, com antecedentes criminais por posse ilegal de arma, foi detido e presente a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial do Porto, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de afastamento e proibição de contactar a vítima e seus progenitores, não se podendo aproximar num raio de 800 metros, bem como proibição de adquirir ou deter armas na sua posse.